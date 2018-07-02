Читатели пишут

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Про отопительный сезон, красивые ножки девушек и несостоявшийся газон (ФОТО) (статья полностью →)
2 июля 2018 16:42
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В квартире по адресу Карла Маркса 4-169 произошла протечка воды (статья полностью →)
2 июля 2018 15:42
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В субботу 30 июня на стадионе поселка Метлино состоялся фестиваль-праздник «Сабантуй», который собрал вместе (ФОТО) (статья полностью →)
2 июля 2018 15:28
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23 июня в загородном клубе "Берендеев лес" прошёл первый фестиваль йоги и творчества "YogArTeam" (ФОТО) (статья полностью →)
2 июля 2018 14:35
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Теперь на пути к городскому рынку вид не портит уродливое ограждение (ФОТО) (статья полностью →)
2 июля 2018 13:57
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Где починить машину после ДТП или «До и после» (ФОТО) (статья полностью →)
2 июля 2018 13:49
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Сегодня около часу дня на самом "популярном" перекрёстке Ленина - Музрукова произошла авария. Автомобиль (ФОТО) (статья полностью →)
2 июля 2018 13:25
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Идея создания в театре музея давно витала в воздухе. Примерно два года назад Владимир Кулик, тогда ещё директор «Нашего дома», пришёл в Озёрский колледж (ФОТО) (статья полностью →)
2 июля 2018 12:55
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В парке состоится праздничная акция, посвящённая Всероссийскому дню семьи (АФИША) (статья полностью →)
2 июля 2018 12:29
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Более получаса в Озерске на поле стадиона «Пионер» накануне бушевало пламя. Случайные свидетели из числа прохожих и молодежи (ФОТО) (статья полностью →)
2 июля 2018 11:42
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Это гаражи в начале улицы Матросова, недалеко от первой столовой (ФОТО) (статья полностью →)
2 июля 2018 11:25
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Огнеборцы из Тайгинки первыми прибыли в посёлок Сайма, расположенный на берегу озера Увильды. Там, по предварительной версии (ФОТО) (статья полностью →)
2 июля 2018 11:02
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Отправка автобусов осуществляется с площади Ленина. Посадка детей в автобусы осуществляется при наличии путевки и медицинской справки (статья полностью →)
2 июля 2018 10:24
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«Как вы могли бросить меня, такую маленькую! Ведь я бежала за вами на своих коротких ножках из последних сил!» (ФОТО) (статья полностью →)
2 июля 2018 10:15
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На акватории Иртяша в районе «Айвенго» были замечены озерчане, катающиеся на флайборде (ФОТО) (статья полностью →)
2 июля 2018 09:57
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С четверга жара в течение дня будет разбавлена грозами (ФОТО) (статья полностью →)
2 июля 2018 09:37
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Решил создать данную статью, дабы обратить внимание горожан и администрации города на численность нашего населения (статья полностью →)
2 июля 2018 09:16
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Екатеринбург в июне этого года стал средоточием грандиозных событий. Не успели жители столицы (ФОТО) (статья полностью →)
2 июля 2018 08:33
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Межрайонная ИФНС России № 3 по Челябинской области обращает внимание граждан на срочное погашение задолженности (статья полностью →)
2 июля 2018 08:09
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Сборная России по футболу в серии пенальти обыграла сборную Испании и впервые в истории вышла в 1/4 финала (статья полностью →)
1 июля 2018 22:50
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Завершилась первая смена в загородных оздоровительных лагерях. Накануне возвращения домой дети (ФОТО) (статья полностью →)
30 июня 2018 14:35
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Читатели сообщают о сильном пожаре на Набережной. На фотографиях непонятно, что горит - пух или квартира (ФОТО) (статья полностью →)
30 июня 2018 14:04
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28 июня состоялось совещание под председательством заместителя губернатора Челябинской области (статья полностью →)
30 июня 2018 09:05
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Миф об очень вкусном советском пломбире держится целиком на том факте, что в СССР единственным продуктом для сравнения вкусовых качеств были сосульки (статья полностью →)
30 июня 2018 08:57
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Про собак, ежика и кошек, потерянный чехол для очков, потоп в Заозерном и краску на газоне (ФОТО и ВИДЕО) (статья полностью →)
29 июня 2018 15:51
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Сегодня Иван Сбитнев разъяснил все вопросы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ФОТО) (статья полностью →)
29 июня 2018 15:30
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Форум проводился в две смены и включал в себя шесть площадок. В первой смене молодые люди могли выбрать для себя пять направлений (ФОТО) (статья полностью →)
29 июня 2018 15:00
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Каждый сотрудник органов внутренних дел, вне зависимости от занимаемой должности и звания, должен быть в хорошей физической форме (ФОТО) (статья полностью →)
29 июня 2018 13:49
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Уважаемые граждане Озерского городского округа! Управление социальной защиты население, информирует Вас о том, что постановлением Правительства (статья полностью →)
29 июня 2018 13:14
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В связи с ремонтом телефонного кабеля 2 июля 2018 года с 8.00 до 17.00 будут отключены все телефоны городской больницы (статья полностью →)
29 июня 2018 12:14
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С каждым днем наши города становятся все умнее, а в повседневную жизнь внедряются новые и новые технологии. Одной из таких стала опция (статья полностью →)
29 июня 2018 12:05
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В Озерске проходят выпускные вечера, с аттестатом в руке юноши и девушки покидают школу (ФОТО) (статья полностью →)
29 июня 2018 11:44
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Статистика отдела ЗАГС Озёрского городского округа с 1 по 28 июня выглядит следующим образом. Рождений зарегистрировано (статья полностью →)
29 июня 2018 11:38
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Лето – это прекрасная, самая долгожданная пора для детей и взрослых, которую любят и ждут все без исключения (ФОТО) (статья полностью →)
29 июня 2018 11:11
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Переход будет оснащен искусственной неровностью и автономным светофором (ФОТО) (статья полностью →)
29 июня 2018 10:25
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Предлагаем вниманию озерчан выпуск новостей от 28 июня 2018 года, подготовленный редакцией ПТО "Видеоканал" и ИЦ ПО "Маяк" (ВИДЕО) (статья полностью →)
29 июня 2018 10:00
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27 июня прошел последний для Екатеринбурга матч чемпионата мира — встречались команды Швеции и Мексики (ФОТО) (статья полностью →)
29 июня 2018 09:54
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Сергей познакомился с Таней в социальной сети. Оба свободны. Пару раз встретились, прогулялись по парку, на третьем свидании попили кофе в кофейне (статья полностью →)
29 июня 2018 09:42
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Вчера в девятом часу вечера произошла авария на улице Советской (ФОТО) (статья полностью →)
29 июня 2018 09:33
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В четверг, 28 июня, в гарнизонном клубе озерской дивизии состоялся фестиваль-конкурс детской патриотической песни (ФОТО) (статья полностью →)
29 июня 2018 09:08
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На днях стало известно, что директор театра кукол «Золотой петушок» Борис Анатольевич Макаров уезжает из Озёрска (ФОТО) (статья полностью →)
29 июня 2018 08:56
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Вот и закончился мой удивительный отпуск. Почему удивительный? Мне удалось побывать в одном из (ФОТО И ВИДЕО) (статья полностью →)
29 июня 2018 08:48
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Вниманию родителей (законных представителей), встречающих детей из оздоровительных лагерей! (статья полностью →)
29 июня 2018 08:26
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Сегодня в нашей кофейне за месяц уходит около 30 килограмм зернового кофе (ФОТО) (статья полностью →)
28 июня 2018 18:23
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Во второй половине дня 28 июня, ночью и днем 29 июня в отдельных районах ожидаются грозы, сильные и очень сильные дожди (статья полностью →)
28 июня 2018 15:07
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Работники кыштымского почтамта во главе с ныне покойной начальницей за несколько лет присвоили 10 523 399 рублей (статья полностью →)
28 июня 2018 13:45
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