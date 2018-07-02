После вчерашнего матча Россия - Испания мы ответственно заявляем: «Такой люблю я футбол!» ( статья полностью → )

В этом году в Челябинской области начата работа по созданию новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами ( статья полностью → )

Читатели пишут Про отопительный сезон, красивые ножки девушек и несостоявшийся газон (ФОТО) (статья полностью →)

2 июля 2018 16:42





Ищем хозяев квартиры В квартире по адресу Карла Маркса 4-169 произошла протечка воды (статья полностью →)

2 июля 2018 15:42





Вместе встретили весёлый Сабантуй В субботу 30 июня на стадионе поселка Метлино состоялся фестиваль-праздник «Сабантуй», который собрал вместе (ФОТО) (статья полностью →)

2 июля 2018 15:28





Авария на "любимом" перекрёстке Сегодня около часу дня на самом "популярном" перекрёстке Ленина - Музрукова произошла авария. Автомобиль (ФОТО) (статья полностью →)

2 июля 2018 13:25





Музей в «Нашем доме» Идея создания в театре музея давно витала в воздухе. Примерно два года назад Владимир Кулик, тогда ещё директор «Нашего дома», пришёл в Озёрский колледж (ФОТО) (статья полностью →)

2 июля 2018 12:55



Городской парк приглашает В парке состоится праздничная акция, посвящённая Всероссийскому дню семьи (АФИША) (статья полностью →)

2 июля 2018 12:29





В Озерске поджигатели пуха испортили стадион Более получаса в Озерске на поле стадиона «Пионер» накануне бушевало пламя. Случайные свидетели из числа прохожих и молодежи (ФОТО) (статья полностью →)

2 июля 2018 11:42





Послезавтра - вторая смена Отправка автобусов осуществляется с площади Ленина. Посадка детей в автобусы осуществляется при наличии путевки и медицинской справки (статья полностью →)

2 июля 2018 10:24





Сегодня собачий День «Как вы могли бросить меня, такую маленькую! Ведь я бежала за вами на своих коротких ножках из последних сил!» (ФОТО) (статья полностью →)

2 июля 2018 10:15





Погода на неделю С четверга жара в течение дня будет разбавлена грозами (ФОТО) (статья полностью →)

2 июля 2018 09:37



Затухающее население Решил создать данную статью, дабы обратить внимание горожан и администрации города на численность нашего населения (статья полностью →)

2 июля 2018 09:16





Срок прошел – задолженность осталась Межрайонная ИФНС России № 3 по Челябинской области обращает внимание граждан на срочное погашение задолженности (статья полностью →)

2 июля 2018 08:09





Россия в четвертьфинале Сборная России по футболу в серии пенальти обыграла сборную Испании и впервые в истории вышла в 1/4 финала (статья полностью →)

1 июля 2018 22:50





Пожар на Набережной Читатели сообщают о сильном пожаре на Набережной. На фотографиях непонятно, что горит - пух или квартира (ФОТО) (статья полностью →)

30 июня 2018 14:04





Коротюльки. Юмор на выходные Миф об очень вкусном советском пломбире держится целиком на том факте, что в СССР единственным продуктом для сравнения вкусовых качеств были сосульки (статья полностью →)

30 июня 2018 08:57





Читатели пишут Про собак, ежика и кошек, потерянный чехол для очков, потоп в Заозерном и краску на газоне (ФОТО и ВИДЕО) (статья полностью →)

29 июня 2018 15:51





Председатель общественной молодежной палаты стал победителем грантового конкурса Форум проводился в две смены и включал в себя шесть площадок. В первой смене молодые люди могли выбрать для себя пять направлений (ФОТО) (статья полностью →)

29 июня 2018 15:00





Сотрудники озерской полиции сдали итоговые зачеты Каждый сотрудник органов внутренних дел, вне зависимости от занимаемой должности и звания, должен быть в хорошей физической форме (ФОТО) (статья полностью →)

29 июня 2018 13:49





Информация управления социальной защиты населения Уважаемые граждане Озерского городского округа! Управление социальной защиты население, информирует Вас о том, что постановлением Правительства (статья полностью →)

29 июня 2018 13:14





Телефоны в больнице временно не будут работать В связи с ремонтом телефонного кабеля 2 июля 2018 года с 8.00 до 17.00 будут отключены все телефоны городской больницы (статья полностью →)

29 июня 2018 12:14





В добрый путь, выпускники! В Озерске проходят выпускные вечера, с аттестатом в руке юноши и девушки покидают школу (ФОТО) (статья полностью →)

29 июня 2018 11:44





Мужчины чаще разводятся после 40 лет Статистика отдела ЗАГС Озёрского городского округа с 1 по 28 июня выглядит следующим образом. Рождений зарегистрировано (статья полностью →)

29 июня 2018 11:38





Праздник здоровья в детском саду Лето – это прекрасная, самая долгожданная пора для детей и взрослых, которую любят и ждут все без исключения (ФОТО) (статья полностью →)

29 июня 2018 11:11





Новости редакции "Видеоканал" Предлагаем вниманию озерчан выпуск новостей от 28 июня 2018 года, подготовленный редакцией ПТО "Видеоканал" и ИЦ ПО "Маяк" (ВИДЕО) (статья полностью →)

29 июня 2018 10:00





Внезапно: победа Швеции над Мексикой 27 июня прошел последний для Екатеринбурга матч чемпионата мира — встречались команды Швеции и Мексики (ФОТО) (статья полностью →)

29 июня 2018 09:54





Подруга: Если ей немного за 30 Сергей познакомился с Таней в социальной сети. Оба свободны. Пару раз встретились, прогулялись по парку, на третьем свидании попили кофе в кофейне (статья полностью →)

29 июня 2018 09:42





На Советской перевернулся автомобиль Вчера в девятом часу вечера произошла авария на улице Советской (ФОТО) (статья полностью →)

29 июня 2018 09:33





Борис Макаров. Интервью перед отъездом На днях стало известно, что директор театра кукол «Золотой петушок» Борис Анатольевич Макаров уезжает из Озёрска (ФОТО) (статья полностью →)

29 июня 2018 08:56





Озерчане в ущелье Джилы-Су Вот и закончился мой удивительный отпуск. Почему удивительный? Мне удалось побывать в одном из (ФОТО И ВИДЕО) (статья полностью →)

29 июня 2018 08:48





Завтра возможны грозы Во второй половине дня 28 июня, ночью и днем 29 июня в отдельных районах ожидаются грозы, сильные и очень сильные дожди (статья полностью →)

28 июня 2018 15:07



