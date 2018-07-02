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Архив за Июль 2018

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     Главная новость
     Спецпроекты
    

   
    

      Округ готовится убирать мусор по новым правилам
В этом году в Челябинской области начата работа по созданию новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (статья полностью →)

      Внимание: Объявляем конкурс «Такой люблю я футбол!»
После вчерашнего матча Россия - Испания мы ответственно заявляем: «Такой люблю я футбол!» (статья полностью →)

    

   
    

     все новости :: все новости в разделе "Городская жизнь"
     все статьи в разделе 'Спецпроекты'
    






















Последние новости























					Читатели пишут
		
                
									
Читатели пишут

										
Про отопительный сезон, красивые ножки девушек и несостоявшийся газон (ФОТО) (статья полностью →)

		



           Городская жизнь
           2 июля 2018 16:42
           комментариев: 8

           




        

            

                


                    

 



                


            		
        


        














					Ищем хозяев квартиры
		
                
									
Ищем хозяев квартиры

										
В квартире по адресу Карла Маркса 4-169 произошла протечка воды (статья полностью →)

		



           Городская жизнь
           2 июля 2018 15:42
           комментариев: 1

           




    


            


                





            


        


    














					Вместе встретили весёлый Сабантуй
		
                
									
Вместе встретили весёлый Сабантуй

										
В субботу 30 июня на стадионе поселка Метлино состоялся фестиваль-праздник «Сабантуй», который собрал вместе (ФОТО) (статья полностью →)

		



           Спорт и отдых
           2 июля 2018 15:28
           комментариев: 1

           





















		














					Провели время в уютной атмосфере
		
                
									
Провели время в уютной атмосфере

										
23 июня в загородном клубе "Берендеев лес" прошёл первый фестиваль йоги и творчества "YogArTeam" (ФОТО) (статья полностью →)

		



           Спорт и отдых
           2 июля 2018 14:35
           
           



















					На Дзержинского снесли железный забор
		
                
									
На Дзержинского снесли железный забор

										
Теперь на пути к городскому рынку вид не портит уродливое ограждение (ФОТО) (статья полностью →)

		



           Городская жизнь
           2 июля 2018 13:57
           комментариев: 15

           



















					Восстановили как новую: история автомобилиста 
		
                
									
Восстановили как новую: история автомобилиста 

										
Где починить машину после ДТП или «До и после» (ФОТО) (статья полностью →)

		



           Городская жизнь
           2 июля 2018 13:49
           комментариев: 1

           





















	














					Авария на "любимом" перекрёстке
		
                
									
Авария на "любимом" перекрёстке

										
Сегодня около часу дня на самом "популярном" перекрёстке Ленина - Музрукова произошла авария. Автомобиль (ФОТО) (статья полностью →)

		



           Автокатастрофы
           2 июля 2018 13:25
           комментариев: 12

           



















					Музей в «Нашем доме»
		
                
									
Музей в «Нашем доме»

										
Идея создания в театре музея давно витала в воздухе. Примерно два года назад Владимир Кулик, тогда ещё директор «Нашего дома», пришёл в Озёрский колледж (ФОТО) (статья полностью →)

		



           Городская жизнь
           2 июля 2018 12:55
           
           



















					Городской парк приглашает
		
                
									
Городской парк приглашает

										
В парке состоится праздничная акция, посвящённая Всероссийскому дню семьи (АФИША) (статья полностью →)

		



           Спорт и отдых
           2 июля 2018 12:29
           комментариев: 1

           





















		
	














					В Озерске поджигатели пуха испортили стадион
		
                
									
В Озерске поджигатели пуха испортили стадион

										
Более получаса в Озерске на поле стадиона «Пионер» накануне бушевало пламя. Случайные свидетели из числа прохожих и молодежи (ФОТО) (статья полностью →)

		



           Происшествия
           2 июля 2018 11:42
           комментариев: 6

           



















					Как бы не случилось беды
		
                
									
Как бы не случилось беды

										
Это гаражи в начале улицы Матросова, недалеко от первой столовой (ФОТО) (статья полностью →)

		



           Городская жизнь
           2 июля 2018 11:25
           комментариев: 7

           



















					Пожарные из посёлка под Кыштымом 12 часов тушили элитный коттедж, в который попала молния
		
                
									
Пожарные из посёлка под Кыштымом 12 часов тушили элитный коттедж, в который попала молния

										
Огнеборцы из Тайгинки первыми прибыли в посёлок Сайма, расположенный на берегу озера Увильды. Там, по предварительной версии (ФОТО) (статья полностью →)

		



           Происшествия
           2 июля 2018 11:02
           комментариев: 11

           






















	














					Послезавтра - вторая смена
		
                
									
Послезавтра - вторая смена

										
Отправка автобусов осуществляется с площади Ленина. Посадка детей в автобусы осуществляется при наличии путевки и медицинской справки (статья полностью →)

		



           Спорт и отдых
           2 июля 2018 10:24
           комментариев: 5

           



















					Сегодня собачий День 
		
                
									
Сегодня собачий День 

										
«Как вы могли бросить меня, такую маленькую! Ведь я бежала за вами на своих коротких ножках из последних сил!» (ФОТО) (статья полностью →)

		



           Городская жизнь
           2 июля 2018 10:15
           комментариев: 7

           



















					Полеты на флайборде в Озерске
		
                
									
Полеты на флайборде в Озерске

										
На акватории Иртяша в районе «Айвенго» были замечены озерчане, катающиеся на флайборде (ФОТО) (статья полностью →)

		



           Городская жизнь
           2 июля 2018 09:57
           комментариев: 8

           












Ветфарм










	














					Погода на неделю
		
                
									
Погода на неделю

										
С четверга жара в течение дня будет разбавлена грозами (ФОТО) (статья полностью →)

		



           Городская жизнь
           2 июля 2018 09:37
           
           



















					Затухающее население
		
                
									
Затухающее население

										
Решил создать данную статью, дабы обратить внимание горожан и администрации города на численность нашего населения (статья полностью →)

		



           Общество
           2 июля 2018 09:16
           комментариев: 25

           



















					И целой ночи мало: Ural Music Night в Екатеринбурге глазами озерчан
		
                
									
И целой ночи мало: Ural Music Night в Екатеринбурге глазами озерчан

										
Екатеринбург в июне этого года стал средоточием грандиозных событий. Не успели жители столицы (ФОТО) (статья полностью →)

		



           Тусовка
           2 июля 2018 08:33
           комментариев: 18

           























	














					Срок прошел – задолженность осталась
		
                
									
Срок прошел – задолженность осталась

										
Межрайонная ИФНС России № 3 по Челябинской области обращает внимание граждан на срочное погашение задолженности (статья полностью →)

		



           Общество
           2 июля 2018 08:09
           комментариев: 3

           



















					Россия в четвертьфинале
		
                
									
Россия в четвертьфинале

										
Сборная России по футболу в серии пенальти обыграла сборную Испании и впервые в истории вышла в 1/4 финала (статья полностью →)

		



           Спорт и отдых
           1 июля 2018 22:50
           комментариев: 49

           



















					Дети вернулись из оздоровительных лагерей
		
                
									
Дети вернулись из оздоровительных лагерей

										
Завершилась первая смена в загородных оздоровительных лагерях. Накануне возвращения домой дети (ФОТО) (статья полностью →)

		



           Спорт и отдых
           30 июня 2018 14:35
           комментариев: 5

           






















	














					Пожар на Набережной
		
                
									
Пожар на Набережной

										
Читатели сообщают о сильном пожаре на Набережной. На фотографиях непонятно, что горит - пух или квартира (ФОТО) (статья полностью →)

		



           Происшествия
           30 июня 2018 14:04
           комментариев: 8

           



















					С 1 июля в Озерске сменится гарантирующий поставщик электроэнергии
		
                
									
С 1 июля в Озерске сменится гарантирующий поставщик электроэнергии

										
28 июня состоялось совещание под председательством заместителя губернатора Челябинской области (статья полностью →)

		



           Городская жизнь
           30 июня 2018 09:05
           комментариев: 15

           



















					Коротюльки. Юмор на выходные
		
                
									
Коротюльки. Юмор на выходные

										
Миф об очень вкусном советском пломбире держится целиком на том факте, что в СССР единственным продуктом для сравнения вкусовых качеств были сосульки (статья полностью →)

		



           Спорт и отдых
           30 июня 2018 08:57
           комментариев: 3

           






















	














					Читатели пишут
		
                
									
Читатели пишут

										
Про собак, ежика и кошек, потерянный чехол для очков, потоп в Заозерном и краску на газоне (ФОТО и ВИДЕО) (статья полностью →)

		



           Городская жизнь
           29 июня 2018 15:51
           комментариев: 19

           



















					В какой контейнер выбрасывать мусор?
		
                
									
В какой контейнер выбрасывать мусор?

										
Сегодня Иван Сбитнев разъяснил все вопросы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ФОТО) (статья полностью →)

		



           Городская жизнь
           29 июня 2018 15:30
           комментариев: 23

           



















					Председатель общественной молодежной палаты стал победителем грантового конкурса
		
                
									
Председатель общественной молодежной палаты стал победителем грантового конкурса

										
Форум проводился в две смены и включал в себя шесть площадок. В первой смене молодые люди могли выбрать для себя пять направлений (ФОТО) (статья полностью →)

		



           Общество
           29 июня 2018 15:00
           комментариев: 6

           





















		














					Сотрудники озерской полиции сдали итоговые зачеты
		
                
									
Сотрудники озерской полиции сдали итоговые зачеты

										
Каждый сотрудник органов внутренних дел, вне зависимости от занимаемой должности и звания, должен быть в хорошей физической форме (ФОТО) (статья полностью →)

		



           Городская жизнь
           29 июня 2018 13:49
           комментариев: 7

           



















					Информация управления социальной защиты населения
		
                
									
Информация управления социальной защиты населения

										
Уважаемые граждане Озерского городского округа! Управление социальной защиты население, информирует Вас о том, что постановлением Правительства  (статья полностью →)

		



           Городская жизнь
           29 июня 2018 13:14
           комментариев: 5

           



















					Телефоны в больнице временно не будут работать
		
                
									
Телефоны в больнице временно не будут работать

										
В связи с ремонтом телефонного кабеля 2 июля 2018 года с 8.00 до 17.00 будут отключены все телефоны городской больницы (статья полностью →)

		



           Городская жизнь
           29 июня 2018 12:14
           комментариев: 6

           



















					Виджет «Домофоны», или Как открыть подъезд в одно касание
		
                
									
Виджет «Домофоны», или Как открыть подъезд в одно касание

										
С каждым днем наши города становятся все умнее, а в повседневную жизнь внедряются новые и новые технологии. Одной из таких стала опция (статья полностью →)

		



           Городская жизнь
           29 июня 2018 12:05
           комментариев: 1

           



















					В добрый путь, выпускники!
		
                
									
В добрый путь, выпускники!

										
В Озерске проходят выпускные вечера, с аттестатом в руке юноши и девушки покидают школу (ФОТО) (статья полностью →)

		



           Наука и образование
           29 июня 2018 11:44
           комментариев: 15

           



















					Мужчины чаще разводятся после 40 лет
		
                
									
Мужчины чаще разводятся после 40 лет

										
Статистика отдела ЗАГС Озёрского городского округа с 1 по 28 июня выглядит следующим образом. Рождений зарегистрировано (статья полностью →)

		



           Общество
           29 июня 2018 11:38
           комментариев: 51

           



















					Праздник здоровья в детском саду
		
                
									
Праздник здоровья в детском саду

										
Лето – это прекрасная, самая долгожданная пора для детей и взрослых, которую любят и ждут все без исключения (ФОТО) (статья полностью →)

		



           Спорт и отдых
           29 июня 2018 11:11
           комментариев: 1

           



















					У "Фестиваля" обустраивают новый переход
		
                
									
У "Фестиваля" обустраивают новый переход

										
Переход будет оснащен искусственной неровностью и автономным светофором (ФОТО) (статья полностью →)

		



           Городская жизнь
           29 июня 2018 10:25
           комментариев: 32

           



















					Новости редакции "Видеоканал"
		
                
									
Новости редакции "Видеоканал"

										
Предлагаем вниманию озерчан выпуск новостей от 28 июня 2018 года, подготовленный редакцией ПТО "Видеоканал" и ИЦ ПО "Маяк" (ВИДЕО) (статья полностью →)

		



           Городская жизнь
           29 июня 2018 10:00
           комментариев: 1

           



















					Внезапно: победа Швеции над Мексикой
		
                
									
Внезапно: победа Швеции над Мексикой

										
27 июня прошел последний для Екатеринбурга матч чемпионата мира — встречались команды Швеции и Мексики (ФОТО) (статья полностью →)

		



           Спорт и отдых
           29 июня 2018 09:54
           комментариев: 14

           



















					Подруга: Если ей немного за 30
		
                
									
Подруга: Если ей немного за 30

										
Сергей познакомился с Таней в социальной сети. Оба свободны. Пару раз встретились, прогулялись по парку, на третьем свидании попили кофе в кофейне (статья полностью →)

		



           Общество
           29 июня 2018 09:42
           комментариев: 80

           



















					На Советской перевернулся автомобиль
		
                
									
На Советской перевернулся автомобиль

										
Вчера в девятом часу вечера произошла авария на улице Советской (ФОТО) (статья полностью →)

		



           Автокатастрофы
           29 июня 2018 09:33
           комментариев: 28

           



















					Дети военнослужащих спели о Родине
		
                
									
Дети военнослужащих спели о Родине

										
В четверг, 28 июня, в гарнизонном клубе озерской дивизии состоялся фестиваль-конкурс детской патриотической песни (ФОТО) (статья полностью →)

		



           Городская жизнь
           29 июня 2018 09:08
           комментариев: 8

           



















					Борис Макаров. Интервью перед отъездом
		
                
									
Борис Макаров. Интервью перед отъездом

										
На днях стало известно, что директор театра кукол «Золотой петушок» Борис Анатольевич Макаров уезжает из Озёрска (ФОТО) (статья полностью →)

		



           Общество
           29 июня 2018 08:56
           комментариев: 15

           



















					Озерчане в ущелье Джилы-Су
		
                
									
Озерчане в ущелье Джилы-Су

										
Вот и закончился мой удивительный отпуск. Почему удивительный? Мне удалось побывать в одном из (ФОТО И ВИДЕО) (статья полностью →)

		



           Спорт и отдых
           29 июня 2018 08:48
           комментариев: 10

           



















					Возвращается первая смена
		
                
									
Возвращается первая смена

										
Вниманию родителей (законных представителей), встречающих  детей из оздоровительных лагерей! (статья полностью →)

		



           Спорт и отдых
           29 июня 2018 08:26
           комментариев: 1

           



















					Ушел с завода ради собственного дела
		
                
									
Ушел с завода ради собственного дела

										
Сегодня в нашей кофейне за месяц уходит около 30 килограмм зернового кофе (ФОТО) (статья полностью →)

		



           Городская жизнь
           28 июня 2018 18:23
           комментариев: 50

           



















					Завтра возможны грозы
		
                
									
Завтра возможны грозы

										
Во второй половине дня 28 июня, ночью и днем 29 июня в отдельных районах ожидаются грозы, сильные и очень сильные дожди (статья полностью →)

		



           Городская жизнь
           28 июня 2018 15:07
           комментариев: 4

           



















					В почтамте Кыштыма на «мёртвых душах» наварили 10 миллионов рублей
		
                
									
В почтамте Кыштыма на «мёртвых душах» наварили 10 миллионов рублей

										
Работники кыштымского почтамта во главе с ныне покойной начальницей за несколько лет присвоили 10 523 399 рублей (статья полностью →)

		



           Происшествия
           28 июня 2018 13:45
           комментариев: 35

           





	


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